Il "tiro a giro" più famoso d'Europa è tornato prepotentemente protagonista grazie alla rete di ieri sera in Italia-Belgio. Lorenzo Insigne lancia l'Italia di Mancini in semifinale agli Europei e si prende i riflettori del mondo. «È il gol più bello del turno?» chiede l'Uefa che fa i complimenti al capitano del Napoli via social.

LEGGI ANCHE Insigne si prende il premio di MVP: «Gran gol, che bella la semifinale»