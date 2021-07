Insigne, tutti pazzi per il tiro a giro: dopo gli Europei c'è il nodo contratto

Alla faccia di quelli che aspettano. Il tiro a giro di Lorenzo Insigne sembrava una sorta di stella cometa, qualcosa che è annunciata da tempo ma non sai mai quando arriverà. Ecco perché quell'arcobaleno che si è spento alle spalle di Courtois ha impiegato pochissimo a diventare il nuovo tormentone social dell'Italia, facendo quasi passare in secondo piano la vittoria dell'Italia che ci ha portato dritti dritti a Londra per la final four.

