Italia ko, Insigne non ci sta: «Siamo e restiamo campioni»

È stato tra i protagonisti della debacle italiana, Lorenzo Insigne, anche capitano dopo l'espulsione di Bonucci. Ma l'attaccante napoletano non ci sta e risponde alle critiche: «Una sconfitta non cambia nulla. Siamo, e resteremo, i campioni d’Europa» le parole del capitano del Napoli, titolare e sciupone in occasione di una palla gol che avrebbe potuto cambiare il corso del match sull'1-0 per la Spagna.