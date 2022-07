Calcio e basket si uniscono. Perché anche se sei il simbolo della Toronto del pallone non puoi non scattare una foto con un simbolo dello sport americano. La famiglia Insigne incontra LeBron James: l'ex capitano del Napoli ha incrociato il pluricampione Nba proprio in Canada, dove è di stanza per un evento in questi giorni, è immancabile è arrivata la foto di rito con i piccoli Carmine e Christian.