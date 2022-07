Insigne napoletano a Toronto: c'è l'azzurro sul trolley di Lorenzo

A Toronto ormai da un mese, con l'esordio in tasca e la voglia di stupire. Nella testa di Lorenzo Insigne, però, c'è ancora un po' di Napoli. Così come sul suo trolley da viaggio: la valigia personalizzata dell'ex attaccante, infatti, ha ancora i segni degli anni trascorsi in azzurro, con la riproduzione del numero 24 e di una delle sue tante esultanze con addosso la maglia del Napoli. Dopo la doccia fredda in Canadian Championship, il Toronto e Insigne sono pronti a tuffarsi nuovamente nella stagione degolare di Mls.