Insigne, la Nazionale in dubbio: «Vado via ma sarò disponibile»

Il Napoli fa parte già del passato, la nazionale invece è un dubbio ancora irrisolto per Lorenzo Insigne, che da luglio si sposterà in Canada con il Toronto FC e non sa ancora se farà parte dei prossimi progetti della nazionale di Mancini. «Per me è ancora un po' presto ritirarmi. Anche se vado dall'altra parte del mondo ho dato la mia disponibilità alla maglia della Nazionale. Poi, chi vivrà vedrà» le parole dell'ex capitano del Napoli in conferenza da Londra.

«Ho parlato con Mancini e ho sempre dato la mia disponibilità, anche a viaggiare. Accetterò tutte le sue scelte e finché ce la farò darà la mia disponibilità all'Italia». Domani sera Italia-Argentina, una "Finalissima" anche in ricordo di Maradona. «Diego ce l'ho tatuato sulla pelle, ha dato tanto a Napoli e da napoletano ringrazierò sempre. Ora voglio alzare questo trofeo. Questo stadio evoca grandi ricordi, speriamo di regalare un'altra grande notte ai nostri tifosi» ha continuato Insigne in conferenza.