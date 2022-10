Insigne e il dramma della gravidanza: «Jenny e io abbiamo perso la bambina»

Lorenzo Insigne torna a parlare dopo settimane di silenzio. L'ex capitano del Napoli, insieme ai compagni di squadra, ha partecipato alla conferenza stampa finale della stagione che per il suo Toronto non ha visto purtroppo i playoff: «Siamo arrivati in corsa, sapevamo sarebbe stato complicato» ha detto.

«Ma l'anno prossimo partiremo tutto insieme e porteremo a casa tant'è vittorie» ha rassicurato Insigne, che poi svela il dramma familiare della gravidanza persa dalla moglie Jenny qualche settimana fa: «È stato un duro colpo per noi, ci ha messo alla prova. Nessuno sapeva quello che stava succedendo. Abbiamo due figli grandi che ci stanno aiutando ad andare avanti» ha detto Insigne.