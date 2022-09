Insigne e i gravi problemi familiari: la dedica dei compagni del Toronto

Non è andato in campo nella notte, nella sconfitta del suo Toronto in casa di Atlanta, ma Lorenzo Insigne è sempre con i suoi compagni. L'ex capitano del Napoli è fuori squadra dallo scorso giovedì per "problemi familiari", come informato dal club canadese, ma anche nella gara di stanotte i compagni l'hanno "ricordato": è stato il portiere Quentin Westberg a omaggiare il napoletano con il segno del 24 - il suo numero di maglia - dopo un rigore parato. Un gesto che non è sfuggito agli appassionati di Toronto. Insigne rientrerà in squadra la prossima settimana, ma le speranze Playoff per il club canadese sono ormai quasi nulle dopo il ko di stanotte.