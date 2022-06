Insigne, quando ci sarà l'esordio? Ecco perché non può ancora allenarsi

È arrivato ieri sera a Toronto, Lorenzo Insigne, abbracciando il nuovo club della sua vita e anche i nuovi tifosi. Ma quando scenderà in campo per l'esordio con i canadesi? «Non so quali siano esattamente le sue condizioni fisiche al momento. Ovviamente ci siamo sentiti in queste ultime settimane ma non sapremo bene com’è la sua situazione fino a quando non lo avremo sul campo» ha spiegato subito Bob Bradley, il nuovo allenatore che troverà Insigne a Toronto.

«Quindi appena possibile lo valuteremo e avremo un’idea più chiara sul quadro della situazione» ha spiegato Bradley in conferenza. Il contratto con il Napoli è ancora un nodo: «Non sappiamo ancora quando comincerà ad allenarsi con noi, un po’ perché non conosciamo le sue condizioni e un po’ perché fino al 30 giugno è legalmente legato ancora al Napoli. Quindi è possibile che venga ad allenarsi con noi dal 1 luglio prossimo se sta bene» ha spiegato Bradley. Il Toronto è atteso dal match contro Atlanta nella prossima notte italiana, Insigne potrebbe puntare la sfida contro San José del 9 luglio o quella in trasferta a Chicago il 13.