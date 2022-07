Insigne sbaglia un rigore, il Toronto non passa a Foxborough

Notte amara per Lorenzo Insigne, in campo con il Toronto e con un errore sulle spalle. L'ex capitano del Napoli ha avuto dal dischetto l'occasione giusta per sbloccare il match contro New England per regalare i tre punti ai suoi, ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario Petrovic e spreca l'occasione per siglare il primo gol in Mls.