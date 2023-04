Lorenzo Insigne torna in campo: l'ex capitano del Napoli aveva saltato le prime sette partite di stagione regolare della Mls con il suo Toronto per un infortunio muscolare, che sembra però ora alle spalle. Il napoletano ha fatto il suo esordio a partita in corso nel match dell'ultimo turno americano contro Atlanta - finito 2-2 - ed ora sarà regolarmente a disposizione della squadra canadese.