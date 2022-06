Insigne, prima volta allo stadio e il Toronto vince dopo un mese

La prima volta al Bmo Field per Lorenzo Insigne, l'ex capitano del Napoli che, dopo esser sbarcato a Toronto, ne ha approfittato per seguire subito da vicino i suoi futuri compagni allo stadio. L'ex azzurro ha assistito al match tra i canadesi e Atlanta, con la squadra di Bob Bradley che è tornata a vincere in Mls a un mese dall'ultima volta.

La prima volta di #Insigne al BMO Field per tifare @TorontoFC. ⚽️



L’ex capitano del @sscnapoli con figli, amici e papà Carmine - con cui si diverte -. 📯



I canadesi tornano a vincere in @MLS un mese dopo l’ultima volta. 🇨🇦⚽️@Lor_Insigne #napoli #toronto pic.twitter.com/JggZituBeT — Gennaro Arpaia (@gennarogear9) June 26, 2022

Insigne ha partecipato attivamente alla gara, salutando i tifosi quando inquadrato dalle telecamere e coinvolto dalla folla presente. Con lui i due figli, membri del suo staff e anche papà Carmine. Lorenzo potrà allenarsi con la nuova squadra a partire dalla prossima settimana, l'esordio potrebbe essere in campo per la prima volta nel match casalingo contro San José del 9 luglio.