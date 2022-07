Insigne Toronto, maglia autografata a un prezzo da urlo: 450 dollari

L'esordio è stato da urlo - con assist al bacio per il gol del poker e un 4-0 senza storia - ma anche fuori dal campo Lorenzo Insigne continua a macinare record. Da poche ore, infatti, il Toronto ha messo in vendita la maglia da gara dell'ex capitano del Napoli, con tanto di autografo, disponibile per i tifosi - al momento solo i membri registrati alla community del club canadese - a un prezzo lancio da urlo.

450 dollari - che sono poi simili anche in Europa, circa 440 euro - per aggiudicarsi la divisa autografata di Insigne. Prezzo che non passa certo inosservato anche ai tifosi in Canada. La maglia di Insigne dallo store ufficiale - non autografata - è andata già a ruba nelle ultime settimane, già prima del suo esordio ufficiale in partite ufficiali.