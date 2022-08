Insigne, sfottò americano in Mls: «Dov'è la tua Coppa del Mondo?»

Non soltanto tifosi innamorati di Lorenzo Insigne quelli che hanno assistito alle ultime sfide del Toronto. In occasione dell'ultimo match giocato, infatti, l'ex capitano del Napoli è stato preso di mira da alcuni tifosi avversari che hanno cominciato a punzecchiarlo in occasione dei calci d'angolo: «Dov'è la tua Coppa del Mondo?» si sente chiaramente dalla voce di uno dei tifosi presenti allo stadio, uno sfottò sull'ultima mancata qualificazione italiana ai Mondiali 2022.