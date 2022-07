Insigne, primo allenamento a Toronto dopo la fine del contratto con il Napoli

È scaduto a mezzanotte anche il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli. L'ex capitano azzurro è già da qualche giorno in Canada, accolto come un Re dai nuovi tifosi del Toronto. Oggi, primo giorno di nuovo contratto con il club, il napoletano ha fatto visita per la prima volta al centro di allenamento dei canadesi: Insigne si metterà a disposizione di Bob Bradley sin da subito cercando di recuperare la forma fisica per essere quanto prima in campo con i biancorossi.