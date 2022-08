Insigne, primo gol a Toronto e dedica a Jenny in dolce attesa

Dopo il grande errore di qualche notte fa dal dischetto, Lorenzo Insigne si prende la rivincita. E che rivincita: l'ex capitano del Napoli segna al 77’ della gara contro Nashville il suo primo gol in Mls, un quasi tiro a giro fantastico che lascia poco scampo al portiere. Quello del napoletano è stato anche il gol decisivo nella trasferta vinta dal suo Toronto per 4-3 con il ritorno ai tre punti. Insigne - con i capelli color platino, nuovo look dell'ultima settimana - ha poi dedicato la rete alla compagna Jenny in dolce attesa.