Insigne torna in campo, Toronto ko: 0-4 a Orlando e niente playoff

Notte da dimenticare per il Toronto e per Lorenzo Insigne, in campo con i canadesi per la sfida in casa dell'Orlando city. Alla fine sono i floridiani a vincere quasi passeggiando: 4-0, risultato senza repliche e mazzata definitiva alle speranze della squadra di Bradley che, dopo un avvio convincente con l'arrivo degli italiani, nelle ultime partite ha tirato il freno.

Tre sconfitte di fila, un punto nelle ultime quattro partite e l'ultimo successo lo scorso 28 agosto contro Charlotte, per Toronto il treno playoff è già partito, a -7 punti dal limite per l'accesso quando mancano ormai solo due partite al termine del campionato. L'ex capitano del Napoli e il Toronto chiuderanno la stagione negli ultimi 180 minuti contro Inter Miami e Philadelphia.