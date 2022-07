Insigne, Toronto ko ai rigori: sfuma la Canadian Championship

Titolare e anche pericoloso, ma alla fine ai rigori (5-3, errore fatale di Osorio) la Canadian Championship se la aggiudicano i Vancouver Whitecaps e a Insigne non resta che il gusto amaro della sconfitta. L'ex capitano del Napoli è partito dal primo minuto nella finalissima della competizione, come Bernardeschi e Criscito, ma Toronto si è arresa dal dischetto dopo il pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari.

Sarebbe stato importante vincere, perché con il trofeo canadese per Insigne e compagni ci sarebbe stata non solo la gioia della vittoria ma anche la qualificazione automatica alla Concacaf Champions League 2023, l'equivalente americano della nostra Champions: un obiettivo ora complicato, che Toronto potrebbe anche raggiungere tramite la Mls ma che difficilmente raggiungerà viste le difficoltà in classifica della squadra di Bob Bradley.