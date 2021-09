È stato trovato e ora dovrà scontare la sua "pena", l'uomo che ha insultato il portiere del Milan Mike Maignan durante la partita contro la Juventus. Ed è proprio la società torinese che gli ha inflitto la sanzione: prima di ricevere il Daspo, non potrà più entrare allo stadio come prevede il regolamento dell'Allianz Stadium.

L'uomo, operaio di Rovigo, è stato denunciato per istigazione all'odio razziale dalla Digos che lo ha identificato grazie all'impianto di video sorveglianza dello stadio. Il presidente del club Juventus "Gaetano Scirea" di Castagnaro, in provincia di Verona, Valentino Mondanese, di cui è socio l'indagato, ha preso le distanze: «Noi non siamo ultras e nemmeno razzisti. Ho parlato con lui ed è molto dispiaciuto - ha raccontato durante un programma in onda su Telelombardia - ma ormai il danno è fatto. Di sicuro verrà allontanato dal club a causa del danno di immagine che ha procurato a tutti noi».