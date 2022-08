Per l’affare Acerbi-Inter ci vuole l’ok di Steven Zhang. Si complica così l’operazione, nonostante l’accordo tra i nerazzurri e la Lazio – intesa raggiunta per un prestito con diritto di riscatto – e tra il club allenato da Simone Inzaghi e lo stesso difensore. Alla base della decisione c’è la volontà di non voler alzare ulteriormente il monte ingaggi, uno degli obiettivi della proprietà. Resta per il club di viale Liberazione l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato con un nuovo innesto, una soluzione low-cost. Tramontata l’opzione Chalobah (piaceva anche al Milan) dopo che il Chelsea ha deciso di non privarsi del giocatore, i nerazzurri erano pronti a chiudere per Acerbi. Nelle prossime ore si capirà meglio se Beppe Marotta riuscirà a convincere la proprietà a questo ultimo investimento. Rischia di sfumare anche Cristiano Ronaldo al Napoli. Si ha la sensazione che su questa trattativa possa calare il sipario a 48 ore dal gong. Fabian Ruiz saluta la squadra di Luciano Spalletti. Va al Psg per 23 milioni di euro. Frenata, invece, per Keylor Navas: manca ancora l’accordo sulla buonuscita con il club transalpino.

Volata finale per Paredes alla Juventus. Ultimi dettagli da definire sul prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Movimenti in entrata, ma anche in uscita nel centrocampo bianconero. Se Rovella può trasferirsi in prestito al Monza e Fagioli ha diverse richieste sempre in prestito, tra i possibili partenti c’è anche Arthur. Sul brasiliano il club che ha mostrato maggiore interesse è lo Sporting Lisbona, anche se nelle ultime ore è da registrare un timido sondaggio anche dai francesi del Nizza. Il Milan vuole chiudere entro domani per Vranckx del Wolfsburg: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il giocatore spinge per trasferirsi in rossonero. Al Verona arriva il sostituto di Barak. Si tratta di Hrustic, mezzala australiana classe 1996, proveniente dall’Eintracht Francoforte. L’accordo tra le parti è stato trovato e il giocatore sarà oggi in città per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto.