Monchengladbach-Inter è già una sfida decisiva: sei punti nelle ultime due partite per evitare il flop europeo e sperare in una clamorosa qualificazione agli ottavi.

Il rischio più grande? Il quarto posto nel girone, che arriverà aritmeticamente se l’Inter stasera non batterà il Borussia e lo Shakhtar vincerà contro il Real Madrid.

LE FORMAZIONI

BORUSSIA M. (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. All: Rose.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All: Conte

Arbitro: Makkelie (OLA)

ATALANTA-MIDJYLLAND

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha subito l'occasione per rifarsi dal 2-0 interno subito sabato in campionato contro il Verona. La Dea ospita i danesi del Midtjylland nel quinto turno della fase a gironi della Champions League. Nell'ultima giornata i nerazzurri hanno firmato una vera e propria impresa battendo per 2-0 il Liverpool ad Anfield grazie alle reti di Ilicic e Gosens.

In caso di successo l'Atalanta salirebbe a quota 10 in vista dell'ultima sfida decisiva in Olanda. Gli orobici dovranno dunque cercare di replicare quanto fatto nel match d'andata contro i danesi, quando un netto 4-0 aprì la cavalcata europea della formazione di Gasperini.

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata. ALL.: Gasperini.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. ALL.: Priske.

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia).

