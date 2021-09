Diretta Inter-Atalanta 1-2: Toloi ribalta la gara dopo la respinta di Handanovic

SEGUI LA DIRETTA DI INTER-ATALANTA

PRIMO TEMPO

38' L'Atalanta ribalta la gara e si porta in vantaggio con Rafael Toloi che beffa Handanovic dopo una respinta sul tiro sempre di Malinovskyi

36' Cross pericoloso di Barella dalla destra, ma gli attaccanti dell'Inter non riescono a deviare verso la porta di Musso

30' Con un tiro dal limite dell'area, che va a finire proprio all'angolino, Malinovskyi punisce l'Inter e pareggia i conti a San Siro

26' Azione pericolosa dell'Atalanta su sviluppo da corner, ma il tiro di Pessina viene murato dalla difesa dei padroni di casa

23' Grande azione personale di Zapata che lavora il pallone alle porte dell'area di rigore. Scarico arretrato per De Roon, il cui destro fa la barba al palo alla destra di Handanovic

22' La punizione di Calhanoglu finisce sulla barriera impostata da Musso

21' Ammonito anche Zapata

19' Dzeko lanciato sulla profondità, Palomino interviene da dietro e lo stende: punizione pericolosa dalla destra per l'Inter e ammonizione per il difensore dell'Atalanta

16' Malinovskyi insidia la porta di Handanovic con una conclusione mancina dalla media distanza. Il tiro deviato finisce a lato: momento positivo per l'Atalanta dopo l'avvio sprint dei padroni di casa

13' Handanovic a presa sicura sulla punizione dei bergamaschi

12' Scorrettezza di Alessandro Bastoni che tira la maglia a Matteo Pessina e viene sanzionato con il giallo da Maresca

10' Dzeko non riesce a concludere verso la porta dopo un bel triangolo stretto in area di rigore con l'autore del vantaggio nerazzurro

5' Lautaro Martinez porta avanti l'Inter su assist di Nicolò Barella

4' E dopo quattro minuti arriva anche il primo giallo: è di Malinovskilyi

3' Dzeko non trova la porta: prima grande occasione per i nerazzurri

1' A San Siro è tutto pronto per il fischio d'inizio tra Inter e Atalanta: Fabio Maresca dà inizio alla seconda partita della sesta giornata di Serie A

In attesa del derby della Capitale tra Lazio e Roma, sarà la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta a incendiare la prima parte della sesta giornata di Serie A. I nerazzurri, secondi in classifica a pari punti con i cugini del Milan, avranno un motivo in più per rendere il pomeriggio di Gian Piero Gasperini, quest'anno partito un po' con il freno a mano tirato, amaro. Infatti, gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno in campo già sapendo come è andata la sfida dell'Alberto Picco tra i rossoneri e lo Spezia e, per non perdere il treno delle prime della classe, il tecnico piacentino ha tutta l'intenzione di iniziare con la squadra tipo. Niente turnover in vista Champions League, insomma.

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 ,de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko. All. Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino ; 77 Zappacosta, 11 Freuler, 15 de Roon, 8 Gosens; 18 Malinovskilyi, 32 Pessina; 91 Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Dove vederla in tv e streaming

Anche la sfida tra Inter e Atalanta delle 18, in programma allo stadio Meazza di Milano, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Sarà quindi disponibili su smartphone, tablet e pc tramite l'app, e su smart tv.