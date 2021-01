Una notte da sogno e da ricordare per Nicolò Barella, non solo per il gol alla Juventus. Il centrocampista dell'Inter, trascinatore dei nerazzurri nella sfida di ieri sera a San Siro, nella notte è infatti diventato padre per la terza volta: la moglie Federica Schevenin (sono sposati dal 2018) ha dato alla luce Matilde, la terzogenita di casa Barella.

«Benvenuta Matilde del nostro cuore», ha scritto la mamma in un post su Instagram. «Benvenuta piccola di casa», ha aggiunto il centrocampista sardo in un secondo post. Per la coppia si tratta così della terza figlia dopo Rebecca (nata nel 2017) e Lavinia (2019).

