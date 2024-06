Inter, Barella rinnova fino al 2029: arriva il comunicato ufficiale

Erano ore decisive e adesso è arrivata l'ufficialità: Nicolò Barella rinnova con l'Inter e prolunga la sua storia d'amore con il club nerazzurro. Il centrocampista sardo prolunga la sua avventura con i neo campioni d'Italia fino al 30 giugno 2029.

Barella intanto è a Dortmund per prepararsi al debutto all'Europeo con l'Italia di Luciano Spalletti. Il centrocampista classe '97 però si è allenato a parte, per smaltire il risentimento muscolare degli ultimi giorni. Cresce l'ottimismo per il suo rientro contro l'Albania del 15 giugno ma le sue condizioni saranno da monitorare nelle prossime ore.

Il comunicato ufficiale dell'Inter

L'Inter ha appena annunciato l'accordo col giocatore tramite un comunicato ufficiale: «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029».