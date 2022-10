Si è fermato ancora Lukaku e per Simone Inzaghi non è una bellissima notizia. Quando tutto sembrava filare per il verso giusto, quattro vittorie di fila in campionato e qualificazione agli ottavi di Champions con una giornata di anticipo, arriva una brutta notizia per l'Inter. L'attaccante belga, come recita il comunicato del club di viale Liberazione, «ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno».

L'ultima gara del belga era stata quella del 26 agosto contro la Lazio all'Olimpico, poi l'infortunio e il lungo recupero per non perdere il Mondiale in Qatar con il Belgio. Sempre al bicipite femorale sinistro. Grande preoccupazione anche in Belgio perché adesso il timore è non poter esserci al Mondiale in Qatar, che prenderà il via il 20 novembre. Inzaghi lo ha aspettato e dosato nelle due gare, quella contro il Viktoria Plzen, nella quale ha giocato 7' segnando anche il definitivo 4-0 (mercoledì 26 ottobre), e quella contro la Sampdoria, quando è subentrato a Dzeko al 68', nella gara vinta 3-0 sabato 29 ottobre. Ma adesso la ricaduta sconvolge i piani di Inter e Belgio e allunga la lista degli infortunati illustri, dopo quelli di Maignan al Milan e Pogba alla Juventus.