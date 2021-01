Formazione rimaneggiata per l'Inter, che mettono al centro del villaggio il match-winner del derby: Christian Eriksen. Nell'insolita posizione di regista, il danese guida il centrocampo insieme a Barella e a Gagliardini. In attacco Lukaku, squalificato in Coppa Italia, gioca insieme a Lautaro. Chance dal primo minuto per Ranocchia, al posto di De Vrij, e Perisic, al posto di Young. Ritorna Hakimi sulla fascia destra.

Il Benevento si affida al nuovo arrivato Depaoli in difesa con Glik, Caldirola e Barba davanti a Montipò. Viola alla seconda da titolare consecutiva forma la cerniera di centrocampo insieme a Ionita ed Hetemaj. Davanti Improta e Caprari alle spalle di Lapadula: panchina per Insigne e Iago Falque, pronti a subentrare a partita in corso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 15 Young, 22 Vidal, 36 Darmian, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: Cristian Stellini

BENEVENTO (3-5-2): 1 Montipò; 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba; 27 De Paoli, 56 Hetemaj, 10 Viola, 29 Ionita, 16 Improta; 17 Caprari, 9 Lapadula.

A disposizione: 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 6 Abdallah, 8 Tello, 14 Dabo, 18 Foulon, 19 Insigne, 20 Di Serio, 28 Schiattarella, 30 Masella, 44 Falque, 58 Pastina.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

