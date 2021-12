La rincorsa dell'Inter alla testa della classifica potrebbe concludersi oggi, con una vittoria sul Cagliari, terzultimo in campionato e molto desideroso di punti per riuscire a uscire almeno per un po' dal fondo in cui si è impantanata. Però, ecco, anche Walter Mazzarri, ex della gara, lo sa che non sarà proprio un gioco da ragazzi. I nerazzurri sono in un momento di ottima forma, vogliono replicare il successo dello scorso anno, e ancora di più vogliono arrivare al big match tra Milan e Napoli, le dirette concorrenti, a guardare tutti dall'alto verso il basso. Ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Lykogiannis; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Inter e Cagliari, valida per la 17esima giornata di Serie A, si disputerà domenica 12 dicembre 2021 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Matteo Marchetti sarà l'arbitro dell'incontro. Sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.