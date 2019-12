Ultima sfida del 2019, quella a San Siro contro il Genoa, per agganciare la Juventus. «Siamo sempre in emergenza, ma diamo il meglio», dice Antonio Conte.



Partita. «Ho sempre detto che volevamo arrivare a Natale nelle migliori condizioni possibili, rimanendo in alto. Sono stati cinque mesi in cui abbiamo dovuto affrontare problemi importanti. Li stiamo affrontando nella maniera giusta e il fatto che siano emersi questi problemi ha responsabilizzato molto tanti calciatori».



Giovani. «Sicuramente c'è stata una crescita importante da parte di questi due ragazzi. Hanno avuto modo di allenarsi con noi, soprattutto Esposito e poi anche Agoume. Tutti e due sono giovani, hanno avuto la possibilità di esordire e l'hanno meritata. Stanno crescendo, sono due ragazzi che potenzialmente hanno le capacità per diventare parte delle fondamenta dell'Inter per tantissimi anni».



Momento. «Con le squalifiche di Brozovic e Lautaro, con la coperta corta, ci rende ancor più in emergenza. Ma dobbiamo affrontarla forti del fatto che in queste situazioni diamo il meglio. Sono certo che lo faremo anche domani, aiutati dai nostri tifosi».



Lotta scudetto. «Essere in testa sarebbe un segnale importante per noi e tutto l'ambiente. Ero molto preoccupato un po' di tempo fa perché c'era una situazione che ci costringeva a scelte obbligate, a puntare sempre sugli stessi calciatori e prenderci dei rischi importanti».