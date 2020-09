Recupero della prima di campionato per l’Inter che domani sera sarà ospite del Benevento di Pippo Inzaghi. I campani arrivano dalla rimonta da 2-0 a 2-3 contro la Sampdoria grazie alla doppietta del proprio capitano, Caldirola, cresciuto nel vivaio nerazzurro: «Per noi sarà una gara insidiosa», ha detto Antonio Conte. Che poi ha aggiunto: «I cinque cambi? C’è chi decide».



Benevento. «Ci aspettiamo una partita tosta sotto tutti i punti di vista anche perché il Benevento l’anno scorso ha fatto un campionato importante in B vincendo con tante giornate d’anticipo. Hanno un allenatore che è stato mio compagno di squadra per tanti anni. Lo conosco bene dal punto di vista caratteriale per quel che riesce a dare alla squadra».



Inzaghi. «Sono contento per Pippo, per quel che ha fatto l’anno scorso e come ha iniziato quest’anno. È una partita insidiosa, hanno dimostrato carattere perché sul 2-0 dopo 20’ rischi l’imbarcata e invece si sono dimostrati squadra sotto tutti i punti di vista e hanno vinto meritando. Bisognerà fare grande attenzione».



Inter. «Numericamente soprattutto in mezzo al campo siamo più protetti e questo penso che sia importante anche perché nel momento in cui si affronta una stagione anomala come questa e veniamo da un periodo in cui abbiamo giocato tante gare, mi auguro di avere tutti a disposizione. Adesso li ho tutti, non abbiamo infortunati».



Cinque cambi. «Se favorisce davvero i grandi club? Non voglio entrare in questa polemica perché so che le mie parole vengano strumentalizzate. C’è chi decide e noi ci dobbiamo adeguare, così come ci siamo adeguati nel post lockdown». Ultimo aggiornamento: 15:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA