Torna il campionato e Antonio Conte ha dissolto i primi dubbi - per il recupero di domani sera contro la Sampdoria - su chi affiancherà Lukaku in attacco. Il tecnico nerazzurro è orientato a confermare l’undici visto in campo contro il Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Così facendo, sarà Lautaro Martinez a partire titolare, con Sanchez in panchina. Al San Paolo l’argentino ha confermato di essere distratto dalle numerosi voci di mercato: il Barcellona lo vorrebbe portare al Camp Nou, il giocatore (che mai si è esposto pubblicamente, va detto) vorrebbe giocare assieme all’amico (e connazionale) Lionel Messi. Ma tra il dire e il fare c’è la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, che i blaugrana vorrebbero abbattere inserendo Vidal e Semedo – due giocatori che piacciono molto al club di viale Liberazione – nella trattativa. Al di là di come andrà questo intreccio di mercato, resta il fatto che Lautaro Martinez in coppa ha deluso tutti. Conte compreso. L’allenatore, però, è orientato a dargli un’altra chance nel recupero di domani sera a San Siro contro la Sampdoria. Consapevole di poter puntare, a gara in corso, anche su Sanchez, apparso in forma e desideroso di far bene per convincere i nerazzurri ad acquistarlo definitivamente dal Manchester United. Con la conferma della formazione di Napoli si rivedranno Candreva e Young esterni, ma soprattutto Eriksen dietro le punte. Il danese è stata la nota positiva della serata del San Paolo. Ultimo aggiornamento: 14:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA