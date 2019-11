Alla vigilia della gara con il Bologna, Antonio Conte si coccola Lautaro Martinez e bacchetta gli arbitri per come stanno utilizzando il Var.

Bologna. «Il Bologna è un'ottima squadra, fa dell'intensità la sua arma migliore. Gioca a tutto campo ed è in un buon momento di forma nonostante la sconfitta a Cagliari».



Atteggiamento. «Dovremo fare la nostra partita, abbiamo iniziato a prepararla e bisognerà ribattere colpo su colpo. Servirà dare il 100%».



Lautaro Martinez. «Se ho paura che me lo portino via? Credo sia più importante guardare al presente, da quello costruisci il futuro. Sta facendo bene, ha fatto ottimi progressi e ha margini di miglioramento».



Var. «Non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti e questo lascia perplessi. Toglie l'errore grosso ed è già una grande cosa. L'anno scorso ero più positivo. Quest'anno vedo che a volte viene utilizzato ed altre no e non capisco il metro di giudizio. Questo non è positivo perché crea precarietà».



Scudetto. «Noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Come ha detto Gasperini, oggi parlare di scudetto è un aspetto mediatico. Facciamo del nostro meglio, sappiamo quali sono i nostri limiti e stiamo lavorando fuori e dentro il campo».



Mercato. «Non sono cose di cui devo discutere in sala stampa. Ci sono cose di cui discutere con la dirigenza, poi può essere anche che il mio punto di vista non sia giusto o che qualcuno la veda in maniera differente. Abbiamo iniziato un percorso, lo stiamo portando avanti. C'è grande sintonia, sappiamo che dobbiamo crescere».