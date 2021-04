Antonio Conte è il nuovo re dei social: il tecnico nerazzurro ha pubblicato poche ore fa un post su Instagram dove viene mostrata l'azione che ha portato al gol Lukaku, nella partita di ieri sera. Pochi rapidi passaggi: poi il cross di Young al centro per Lukaku, che mette la palla in rete con velocità e precisione. A San Siro i nerazzurri di Conte hanno battuto un buon Sassuolo per 2-1, bloccando con un'ulteriore ipoteca di tre punti lo scudetto.

E il tecnico dell'Inter, che da poco è approdato su Instagram, oggi non si è lasciato sfuggire l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo le critiche arrivate ieri a proposito della presunta mancanza di "bel gioco" da parte della sua squadra: «Noi abbiamo un obiettivo, per l'estetica andremo in un centro a farci un lifting», così l'allenatore dell'Inter in conferenza stampa. Antonio Conte riassume così la filosofia dell'Inter: tornare a vincere, perché l'obiettivo scudetto è sempre più vicino e ogni punto ora pesa almeno il triplo.

Calcolatrice alla mano all'Inter mancano solo 16 punti per avere la certezza matematica dello scudetto. Quanto al post di oggi, le migliaia di fan della club hanno apprezzato: in pochissimi minuti il video ha raggiunto centinaia di migliaia di like. Oltre a strappare qualche commento anche ad alcuni vip: «Madonna come giochiamo male, che brutti», così il conduttore televisivo Alessandro Cattelan ha commentato, scherzando, il video pubblicato da Conte.

