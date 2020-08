Antonio Conte è davvero vicino all’addio all’Inter. È pronto Massimiliano Allegri, tecnico che nella sua carriera ha vinto sei scudetti, uno con il Milan e cinque di fila con la Juventus. Il presidente dei nerazzurri, Steven Zhang, cercherà di mediare con l’ex ct, ma al momento le probabilità di convincere a restare non sono molte. Conte si prenderà 48 ore per riflettere, poi da lunedì ogni giorno sarà quello utile per il faccia a faccia con il club. Diversi i punti che toccherà. In primis, l’ex ct vuole maggior potere decisionale, soprattutto sul mercato. Chiede maggior vicinanza del club nei momenti di difficoltà. In terzo luogo, ulteriori investimenti sul mercato per giocatori da lui indicati, visto il mancato arrivo di Dzeko nella scorsa stagione. Infine, capire da dove arrivano le fughe di notizie. In sostanza, Conte vuole essere rassicurato. Vuole capire le ambizioni della proprietà cinese. Se il gap con la Juventus sarà davvero colmato perché la prossima stagione deve essere quella dello scudetto nerazzurro. Il punto più difficile è il primo, tra l’altro imprescindibile per l’allenatore salentino. La mediazione, come si può ben capire, non sarà semplice. Suning, da Nanchino, ha più volte fatto trapelare che non ha intenzione di cambiare allenatore. C’è un progetto triennale iniziato con Conte e vorrebbe proseguisse con l’attuale tecnico nerazzurro. Questo stand by tra riflessioni e decisione finale rischia di bloccare per qualche giorno il mercato. Le richieste dell’allenatore sono ben chiare: Smalling per la difesa, Emerson Palmieri come terzino sinistro, Kanté per il centrocampo e Dzeko per l’attacco. Sono questi i quattro nomi dai quali ripartire. Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA