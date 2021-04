Dopo 11 vittorie di fila, l’Inter ne ha pareggiate due (contro Napoli e Spezia), ma ha comunque allungato sul Milan, ora a -10. Il countdown scudetto è partito. Già dalla sfida di domani, a San Siro, contro il Verona: «Dobbiamo completare il percorso», ha sentenziato Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri.

Partita. «Una gara dura, tosta, contro una squadra che sta facendo benissimo in campionato. È incappata in una serie di risultati negativi, ma vedendo le gare non li meritava.

Serie A, scudetto con i tifosi: le ultime 5 partite con 1000 spettatori. In tribuna anche per la Coppa Italia

Verona. «È allenata da un bravissimo allenatore, Juric, che fa le fortune dei club perché migliora il calciatore attraverso il lavoro. Lo ha fatto lo scorso anno e lo sta facendo adesso».

Inter, Conte ritrova Perisic: per il croato è una seconda vita in nerazzurro

🎙️ | INTERVIEWS We listen back to the words of Coach Antonio Conte and @AchrafHakimi after #SpeziaInter 👇 pic.twitter.com/TzQ1gNrYTR — Inter (@Inter_en) April 22, 2021

Percorso scudetto. «La fortuna, al di là delle idee, è trovare calciatori che diano disponibilità. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo di ragazzi vogliosi di mettersi in discussione e provare a fare qualcosa di differente rispetto alle precedenti esperienze. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista e ora dobbiamo cercare di arrivare al traguardo perché una volta lì sai che tipo di percorso hai dovuto fare per arrivare a vincere e questo ti rimarrà impresso per sempre».

Serie A, l'Inter corre verso lo scudetto: sono 11 le vittorie di fila

Atteggiamento. «Si è fatto un percorso sopra qualsiasi aspettativa. Lo sanno benissimo che manca l’ultimo step. Però al tempo stesso li vedo tranquilli, che lavorano. La squadra sta bene, nelle ultime due partite contro Napoli e Spezia penso meritassimo di più».

Condizione. «La squadra è concentrata, determinata. Sappiamo però benissimo che domani sarà durissimo come lo è stata nelle altre due. Il Verona è preparato, è una squadra fisica. Ha messo in difficoltà tutte le grandi. Se sapremo questo possiamo essere fiduciosi».

Inter, Conte all'ultimissimo scatto scudetto: «Nessun calcolo, a Napoli per vincere»