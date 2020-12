L’Inter punta la quinta vittoria di fila in campionato per continuare a stanare il Milan, ora a +3 dai nerazzurri dopo il pareggio contro il Parma. A San Siro arriva il Napoli di Rino Gattuso. Per la squadra di Antonio Conte non sarà semplice: «Sarà stimolante affrontare una squadra con le nostre stesse ambizioni», ha detto il tecnico salentino.

Napoli. «Sarà una gara tra due squadre che vogliono essere protagoniste».

Partita. «Una sfida impegnativa, affrontare una squadra che ha la tua stessa ambizione ci deve dare uno stimolo e un parametro su cui fare delle valutazioni».

Scudetto. «Noi dobbiamo trovare un equilibrio che è difficile trovare se andiamo dietro alle considerazioni degli altri. Dobbiamo lavorare se vogliamo essere protagonisti».

Attacco. «Le prime sei in classifica sono i primi sei attacchi? Penso sempre che una squadra debba trovare il suo equilibrio nella fase offensiva e difensiva. Questo è importante perché se hai equilibrio, hai la possibilità alla lunga di essere protagonista».

Sanchez, Vidal e Hakimi. «Alexis difficilmente sarà recuperabile. Vidal ha avuto questa distrazione di primo grado, sta lavorando bene ed è in una fase di recupero ma penso che domani sarebbe un rischio provare a farlo giocare. Su Hakimi faremo oggi delle valutazioni. Dei tre è quello su cui sono più possibilista».

Scontri diretti. «Sono molto importanti per la classifica e per l’aspetto mentale. Al tempo stesso vediamo che ogni partita anche con squadre che non lottano per vincere o per la Champions la devi sudare. Certo, psicologicamente vincere gli scontri diretti ti fa sentire più forte».

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA