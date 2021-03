Inter, Conte si affida sempre a Lukaku: è alla ricerca di altri record

Sfida al Torino nel segno di Romelu Lukaku. L’Inter domani pomeriggio sfiderà i granata con l’obiettivo di conquistare l’ottavo successo di fila, facendo un altro passo – sempre più decisivo – verso lo scudetto. Quella parola che al cospetto di Antonio Conte nessuno può pronunciare. Da quando è arrivato in nerazzurro nell’estate 2019, acquistato dal Manchester United, l’attaccante belga è migliorato molto, come ha ammesso lui stesso in una recente intervista. Adesso punta a migliorarsi ancora di più. Numeri alla mano, in questa stagione Lukaku ha segnato 24 gol e fatto sette assist in 33 presenze per un totale di 2.633 minuti giocati. Niente male. Se dovesse arrivare a otto assist, eguaglierebbe il suo record personale, quello della stagione 2013-2014 con l’Everton, in una delle sue tante esperienze in Premier. Il Torino potrebbe essere l’occasione giusta per raggiungere questo traguardo, specie se si considera la gara d’andata. Nel match di San Siro, infatti, contro i granata è stato l’unico nel quale il belga, da quando milita in serie A, ha partecipato a quattro azioni da gol, a fronte di due reti e due assist. Per il resto, Antonio Conte conferma il suo 11 ideale senza paura di perdere qualcuno dei quattro in diffida (Bastoni, Barella, Brozovic e Lukaku stesso). La novità è rappresentata da Gagliardini, viste le assenze di Vidal ed Eriksen. Un solo dubbio: quello tra Sanchez-Lautaro Martinez. Ma entrambi sanno come rispondere alla fiducia concessa loro dall’ex ct.

Ultimo aggiornamento: 15:19

