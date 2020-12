«È una vittoria che può fare bene a tutti». Antonio Conte stringe la vittoria contro gli azzurri e sorride per il quinto successo di fila in campionato. «Non era una partita facile, il Napoli è veramente un'ottima squadra. Si è vista una gara rispettosa di entrambe le squadre, non bellissima da vedere ma sicuramente molto tattica. Abbiamo preso tre punti importanti perché contro una squadra ambiziosa e valgono il doppio. Nel finale abbiamo sentito il peso di questa partita, ci è venuto un po' il braccino per conservare il risultato».

«A volte vincere con un po' di sofferenza ti fa anche bene» ha continuato Conte a Sky Sport. «Il Napoli ha una grande organizzazione. Ha detto bene Gattuso, l'abbiamo complicata noi allenatori, è stata una partita molto tattica. Anche lo scorso anno ci siamo sfidati bene, ci conosciamo e abbiamo provato strategie per bloccare gli attacchi avversari. Dopo il gol si è creato qualcosa, ma partite così bisogna vincere: se ci riesci, sei contento sicuramente, anche se sul palo nel finale siamo stati fortunati» ha concluso l'allenatore azzurro.

