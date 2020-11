«Ho due anni di contratto con l'Inter, ho iniziato un progetto e voglio restare per molti anni perché stiamo costruendo le basi. Ma nel mio futuro vorrei tornare in Inghilterra». Lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato dal Telegraph in Inghilterra. «La scorsa stagione abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Perché finire un punto dietro la Juventus, giocare la semifinale di Coppa Italia e poi giocare la finale di Europa League, penso sia stata una grande stagione - prosegue Conte -. Il nostro progetto è solo all'inizio e stiamo creando la base per dare a questo club la possibilità di rimanere al massimo livello ed essere competitivo per provare a vincere in ogni stagione». Conte poi parla di Lukaku: «Lo volevo già al Chelsea, in un anno all'Inter è migliorato molto perché vuole imparare, ma può continuare a migliorare per diventare uno dei migliori attaccanti del mondo», conclude il tecnico nerazzurro.

Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA