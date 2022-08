Inter-Cremonese live dalle 20.45: out Lukaku, riposa anche Lautaro

Inter-Cremonese illuminerà la notte di San Siro. I nerazzurri sono chiamati a riscattare la sconfitta di Roma contro la Lazio, la Cremonese cerca i primi punti in serie A.

Senza l'infortunato Lukaku, a sorpresa Inzaghi concede un turno di riposo anche a Lautaro: in attacco, così, ci sono Dzeko e Correa. In mezzo il solito Brozovic tra Barella e Calhanoglu, a sinistra Darmian vince il ballottaggio con Gosens in odore di cessione.