Inter-Crotone 2-2 diretta Lautaro Martinez vicino al nuovo vantaggio

Torna la Serie A e lo fa con la prima partita della domenica Inter-Crotone. La squadra di Antonio Conte arriva da sette vittorie consecutive e vuole ripartire nel 2021 così come aveva finito l'anno appena terminato. Il tecnico lancia Vidal dal 1', accanto a lui Brozovic e Barella con Hakimi e Young esterni. In difesa confermato il trio Skriniar-de Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic. In attacco gli intoccabili Lukaku e Lautaro Martinez.

Stroppa per il suo Crotone sceglie un 3-5-2 speculare col ritorno di Marrone da titolare. A centrocampo indisponibili Cigarini e Benali, gioca Zanellato con Molina ed Eduaro. Davanti fuori Simy: c'è Riviere insiema a Messias, la grande sorpresa di questa prima parte di stagione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

All.: Antonio Conte

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Riviere, Messias.

All.: Giovanni Stroppa

