«La più grande qualità che abbiamo all'Inter è sapere cosa vuole l'allenatore prima di ogni partita. Tutto è preparato al meglio, sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere. Siamo pronti a gestire il vantaggio e come affrontare le difficoltà. Siamo molto compatti come squadra, e questo ci aiuta a vincere. Conte ha portato una mentalità vincente al club». Stefan De Vrij a due giorni dalla sfida scudetto contro la Lazio, in un'intervista al canale YouTube della Lega Serie A, racconta quanto abbia inciso l'arrivo di Conte in nerazzurro. Ora l'Inter è in testa alla classifica e domenica all'Olimpico affronterà i biancocelesti di Inzaghi lontani solo un punto. Sarà il primo confronto di De Vrij con la sua ex squadra: «Il mio periodo alla Lazio è stato indimenticabile, sono stato molto bene a Roma e me lo ricorderò per sempre. Abbiamo vinto partite bellissime come la Supercoppa e le due finali di Coppa Italia, e siamo sempre arrivati molto in alto in classifica. E' stato un bel periodo, in tutto e per tutto. E' un gran momento per noi, per loro e anche per la Juve. Se continuiamo tutti a vincere, la corsa scudetto sarà entusiasmante. Non sono sorpreso che la Lazio stia facendo così bene, Inzaghi è molto bravo a creare spirito di squadra e si vede ancora di più quest'anno. Non si arrendono mai, hanno vinto moltissime partite negli ultimi minuti. Hanno dimostrato tanto carattere, e credo che questo sia merito suo». Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA