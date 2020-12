Dentro o fuori. L’Inter deve battere lo Shakhtar a San Siro domani sera per staccare il pass per gli ottavi di Champions. Altrimenti, i nerazzurri diranno addio all’Europa. C’è, però, chi teme il biscotto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach: «Sono solo illazioni, non è un torneo da bar», ha chiuso Antonio Conte.

Defezioni a centrocampo. «Se recuperiamo Vidal e Barella? La situazione a centrocampo non è delle migliori. Faremo delle valutazioni e cercherò di fare le scelte migliori».

Vidal. «Non è disponibile per domani. Rischiarlo significherebbe allungare tempi dell’infortunio e non possiamo permettercelo».

Biscotto. «La realtà è che dobbiamo vincere contro un’ottima squadra. Abbiamo ora uno spiraglio di luce e dobbiamo pensare a vincere. Per il resto non sono per nulla preoccupato, parliamo di Champions e di grandi club. Non di tornei da bar. Mi auguro che nessuno possa cavalcare questo tipo di situazioni, penso sia deprimente per noi sentir parlare di queste illazioni. Ognuno giocherà per vincere la propria partita».

Passaggio del turno. «Perché meritiamo di passarlo? Appuntamento a fine partita per la risposta. Sia in un senso che in un altro».

Miglioramenti. «Abbiamo tempo per farlo e vogliamo farlo».

Gara di andata. «Cosa cambia? La partita è stata combattuta, lo Shakhtar è una buonissima squadra allenata da un bravissimo allenatore. Giocarci contro non è mai semplice, è la terza volta in pochissimo tempo. Non abbiamo un’altra strada, mentre lo Shakhtar ha due risultati su tre. Cercheremo in tutti i modi di ottenere la vittoria».

