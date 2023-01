Inter e Milan si contendono la Supercoppa che viene realizzata ad Avellino dalla IacoGroup

Milan e Inter in Arabia Saudita rincorrono il primo trofeo della stagione: la Supercoppa. Che, come sempre, ha il marchio del made in Campania, visto che è la Iaco Group a realizzare e creare quella che è una vera e propria opera d'arte. Il trofeo è formato da una tazza in ottone con spessore di 1,2 millimetri, con otto nicchie che contengono i rami di foglia di alloro. Uno splendore che illumina la notte di Riad in queste ore. La Iaco Group della famiglia Iacovacci è una delle aziende leader de marketing e del merchandising in Italia e in Europa. "Siamo orgogliosi di questa partnership con la Lega Calcio - dice Alberto Iacovacci che è il ceo del gruppo - siamo sempre molto fieri di realizzare questi trofeo che sono il frutto di una lunga progettazione". Piccoli capolavori. La Iaco Group produce non solo al Supercoppa, ma anche la Coppa Italia e i trofei che a fine stagione verranno consegnati ai vincitori dello scudetto. Non solo: per la Uefa, oltre ai trofei ai vincitori delle coppe internazionali, da tempo produce anche le coppe di Mvp che vengono consegnati ai migliori in campo di ogni incontro di Champions. Un interminabile elenco di opera in oro e argento, sogno per gli sportivi. Nel 2023 la Iaco Group è lanciata in nuove iniziative. Stasera Milan e Inter si contendono il prezioso trofeo, fiore all'occhiello della famiglia Iacovacci, da decenni partner storico della Lega Calcio e della Uefa