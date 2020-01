«Of course»: risponde così, in inglese, Christian Eriksen a chi gli chiede se sia felice del suo arrivo all'Inter. Sono di fatto le prime parole in nerazzurro del danese: ua risposta veloce, ovviamente in inglese, prima di iniziare le visite mediche con l'Inter. Ad attenderlo al Coni, dove riceverà l'idoneità sportiva, un centinaio di tifosi, uno anche con la maglia di Kobe Bryant. Entusiasmo per i sostenitori nerazzurri pronti a vedere in campo il talento danese magari già contro l'Udinese. Ultimo aggiornamento: 14:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA