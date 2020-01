Ultimo aggiornamento: 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Inter è sempre più attiva sul calciomercato. E non poteva essere diversamente:è un martello, vuole immediati rinforzi per contendere lo scudetto alla sua ex. La priorità dell'allenatore si conferma Vidal del. Ma prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del centrocampista cileno, la società blaugrana deve capire se continuare con. Il tecnico è in bilico dopo la sconfitta ine i vertici del club si sono attivati per sostituirlo con Xavi. Ma l'eventuale cambio non modificherebbe i piani di Vidal: il cileno vuole lasciare la Spagna anche in caso di esonero dell'allenatore iberico. Così,ha deciso di lavorare sulla doppia pista. Una porta all'ex Juve e l'altra a Eriksen. Il fantasista danese ha una bozza di accordo con i nerazzurri e da giovedì la trattativa è in una fase molto avanzata . Insomma, la società di viale Liberazione non vuole farsi trovare impreparata e spera di definire a breve pure gli arrivi di(Chelsea)(Manchester United). Entrambi i calciatori in scadenza nel 2020 sono in pressing sui rispettivi club per ottenere il via libera e volare in Italia.