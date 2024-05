Inter, contro la Lazio festa scudetto con la coppa e concerto a San Siro: ospiti Ligabue, Max Pezzali e Tananai

Domenica l'Inter scenderà in campo contro la Lazio per l'ultima gara stagionale a San Siro e al termine della partita celebrerà il ventesimo scudetto con la coppa che il capitano Lautaro Martinez alzerà davanti al popolo nerazzurro. La Lega Serie A consegnerà il trofeo alla squadra di Simone Inzaghi, nella cornice del Meazza naturalmente sold-out.

Festa scudetto a San Siro con concerto: il programma

Circa 150 mila richieste di biglietti per la festa ufficiale dell'Inter che l'ultima volta aveva vinto lo scudetto con Conte in periodo di pandemia, dovendo festeggiare senza pubblico. Questa volta potrà farlo col calore di tutti i tifosi che hanno riempito lo stadio per tutta la stagione. Le celebrazioni non si limiteranno alla festa e alla consegna della coppa, ma proseguiranno con un mini concerto dentro San Siro. Ospiti d'onore due cantanti naturalmente interisti: Luciano Ligabue e Tananai.

Il primo canterà la celebre canzone "Urlando contro il Cielo", colonna sonora di tanti gol dell'Inter nell'ultimo decennio. Tananai, invece, proporrà due brani, tra cui, con ogni probabilità, il pezzo "Ho fatto un sogno", celebrativo della seconda stella, scritto dallo stesso Tananai con Madame e Rose Villain.

Il giorno dopo, lunedì 20 maggio, al Castello Sforzesco si svolgerà una cena privata per dipendenti e sponsor, con esibizione dal vivo di Max Pezzali e del trio Madame-Rose Villain-Tananai che canterrano "Ho fatto un sogno", la canzone celebrativa della seconda stella.

Quando sarà la festa scudetto e dove vederla

La festa scudetto dell'Inter si svolgerà domenica 19 maggio al termine del match contro la Lazio, in programma alle ore 18 a San Siro. La partita con la successiva consegna della coppa sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche tramite app per smartphone e tablet.