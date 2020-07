Ultimo aggiornamento: 23:47

L’Inter non riesce a trovare la via del gol e a San Siro contro la Fiorentina finisce 0-0. Un risultato che fa scivolare i nerazzurri al terzo posto, a un solo punto dall’Atalanta. Inoltre, se domani sera la Juventus vincerà a Udine, sarà campione d’Italia per la nona volta di fila. Ai nerazzurri manca Lukaku, che si fa fermare due volte da Terracciano (il portiere viola è il migliore in campo) e in un’occasione dal palo, e un pizzico di fortuna che forse non sarebbe guastata ad Antonio Conte. È una gara molto fisica quella contro la Fiorentina. Pochi spunti veri in fase offensiva per i viola, che sembrano arrancare, ma in realtà resistono alle iniziative dell’Inter e al 34’ della ripresa sfiorano il colpaccio con Lirola, che però si trova davanti un Handanovic reattivo. Nel finale è sempre protagonista il portiere viola che si fa vedere con altre due parate salvando la Fiorentina. I viola conquistano un punto a San Siro e Beppe Iachini si può ritenere soddisfatto. Ora testa al Genoa e al mercato per l’incontro nei prossimi giorni con il Manchester United per Sanchez. Il club di viale Liberazione chiederà ai Red Devils di tenere il cileno anche dopo gli ottavi di Europa League contro il Getafe, in programma il 12 agosto.(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All.: Conte.(3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All.: Iachini.