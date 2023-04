Inter, Inzaghi si gioca tutto con il Benfica: «Io in discussione? Non è strano, ci sono abituato»

Conquistare la semifinale per tirare un sospiro di sollievo e tenersi stretta la panchina dell’Inter. Questa è domani la missione d Simone Inzaghi, che affronta il Benfica nel ritorno dei quarti di Champions dopo la vittoria per 2-0 a Lisbona. «Si tratta del secondo tempo di una partita importantissima, complicata, in cui partiamo con un vantaggio. Dovremo venirne a capo tutti assieme sapendo che potremmo essere nelle prime quattro d’Europa e sarebbe un grande traguardo», ha detto Simone Inzaghi.

E ancora: «Sappiamo quel che è stato, è inutile riparlarne. Sappiamo del nostro percorso nelle coppe e che in campionato non siamo dove volevamo. Ora il focus è il Benfica, abbiamo un vantaggio non da gestire ma bisogna fare una grande partita contro un grande avversario in flessione per risultati ma non per occasioni. Contro di noi e nelle altre due perse in campionato ha giocato in linea con quello che è il Benfica».

L’Inter in campionato è in difficoltà, ma non in Europa: «Dobbiamo essere bravi a isolarsi da quel che accade intorno. Ne abbiamo diversi in scadenza ma li vedo lavorare bene quotidianamente. Fa parte del calcio essere criticati, in bilico o in scadenza. Dobbiamo essere bravi, testa fredda e pensare alla prossima». Sul fatto di essere in discussione: «Non è strano. Ci sono abituato. Meglio critichino me e non i ragazzi. Le critiche ci aiutano a lavorare sempre di più. Fa parte della carriera di allenatore. Il percorso in campionato è insufficiente. Abbiamo avuto dei problemi, mancano otto partite e c’è margine. Dobbiamo isolarci e regalarci una serata importante per arrivare nelle quattro migliori d’Europa».