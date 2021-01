A muso duro contro contro l'arbitro dopo un'ammonizione. Una protesta forte quella di Leonardo Bonucci. «Vergognoso, non l'ho neanche toccato», dice il difensore juventino al direttore di gara dopo un fallo, con cartellino giallo, su Lautaro Martinez. La curiosità è che l'arbitro in questione fosse Daniele Doveri. Lo stesso che lo scorso 16 dicembre per un atteggiamento simile espulse, con doppia ammonizione, proprio nella partita contro l'Inter, Insigne, per proteste.

Nel silenzio di San Siro le parole di Bonucci non sono passate inosservate alle telecamere. Parole e toni che evidentemente anche Doveri ha udito, ma non sentendosela di ammonire, e quindi espellere, il bianconero.

