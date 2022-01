Diretta Inter-Juventus 1-1: Perin salva su Dumfries con l'aiuto del palo

È il giorno in cu si assegna il primo trofeo della stagione. Allo Stadio Meazza in San Siro di Milano Inter e Juventus si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana, con fischio d'inizio alle ore 21:00. I campioni d'Italia allenati da Simone Inzaghi sfidano i bianconeri attuali detentori della coppa, conquistata lo scorso anno dopo aver superato per 2-1 l'Atalanta.

Inter-Juventus 1-1

59' Pericolosissima l'Inter! Dumfries di testa prova a trafiggere Perin ma il portiere bianconero, con l'aiuto del palo, evita il peggio.

49' Scatenato Bernardeschi! L'attaccante bianconero ci prova stavolta per vie centrali ma la sua conclusione termina alta a pochi centimetri dalla traversa. Sospiro di sollievo per i tifosi nerazzurri!

48' Occasionissima Juve! Bernardeschi è tutto solo in area di rigore ma strozza troppo il mancino spedendo sul fondo di un nulla!

45' Si riparte a San Siro! Altri 45' per assegnare la Supercoppa Italiana. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari.

Secondo tempo

45' + 1' Finisce qui il primo tempo! Dopo 45' è 1 a 1 tra Inter e Juventus: al vantaggio di McKennie risponde Lautaro dagli undici metri.

45' L'arbitro assegna 1' di recupero.

44' Inter di nuovo pericolosa in avanti! Perisic entra in area ma a tu per tu con Perin viene rimontato da Rabiot che salva in corner.

35' PAREGGIO DELL'INTER! Dagli 11 metri Lautaro non perdona e di potenza batte Perin. Tutto di nuovo in parità!

34' Rigore Inter! Contatto De Sciglio-Dzeko con Doveri che indica il dischetto.

29' La Juventus è ora galvanizzata dal gol, con Inter che invece prova a ricomporsi.

25' GOL DELLA JUVE! Percussione solitaria di Morata sulla sinistra che mette in mezzo dove McKennie con un colpo di testa chirurgico trova il vantaggio bianconero!

10' Contatto sospetto in area di rigore bianconera tra Chiellini e Barella: proteste dei nerazzurri ma Doveri lascia proseguire.

9' Dominio assoluto della squadra di Inzaghi. Nerazzurri padroni del campo con la Juve tutta chiusa nella propria metà campo.

6' Ancora Inter vicina al vantaggio! Calcio d'angolo, De Vrij salta più in alto di tutti ma di testa sfiora solo il palo. Occasionissima per i nerazzurri!

1' Subito Inter pericolosa! Lautaro serve in mezzo per Dzeko che di testa però manda di poco alto sopra la traversa.

1' È iniziata la partita: Inter in tradizionale maglia nerazzurra, Juventus con la classica bianconera.

Benvenuti alla 34esima finale della Supercoppa Italiana! Inter e Juventus sono già in campo per l'inno di Mameli.

Primo tempo

Tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. A disp.: Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Correa, Vidal, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian. All.: Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi; Kulusevski; Morata. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Danilo, Dybala, Pellegrini, Kean, Bonucci, Kaio Jorge, Bentancur, Ake, De Winter. All.: Allegri

ARBITRO: Doveri di Roma (Bindoni e Imperiale)

MARCATORI: 35' Lautaro (r) (I), 25' McKennie (J)

ESPULSI:

AMMONITI: Dzeko (I), Bernardeschi (J)

Dove vederla in tv e diretta streaming

La finale di Supercoppa Italiana Inter-Juventus delle ore 21:00 di mercoledì 12 gennaio allo Stadio Meazza in San Siro sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 e Canale 5 HD. Sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play, collegandosi al sito internet da pc o dispositivo mobile o scaridando l'apposita app per smartphone e tablet. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.